O bolo de bolacha da mãe da Cristina é completamente diferente!

Ingredientes:

3 pacotes de natas

Bolachas de chocolate (imagem abaixo)

Açúcar

Café



Modo de preparação:

Bater as natas até ficar chantilly;

Juntar um pouco de açúcar;

Mergulhar as bolachas no café;

Colocar uma camada de bolachas num pirex;

Cobrir com uma camada de chantilly;

Repetir até criar 3/4 camadas;

Cobrir com chantilly;

Colocar pedacinhos de bolacha por cima;

Levar ao frigorífico.