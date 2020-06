mais sobre

Cristiana é de uma família humilde, mas, com muito empenho, conseguiu licenciar-se em medicina. Tiago sempre sonhou em trabalhar como construtor de Legos e foi atrás do sonho. Marcelino Sambé nasceu num bairro social e hoje é bailarino no Royal Ballet de Londres. Ficámos a conhecer o espectáculo "Tim e Serafim histórias sem fim"