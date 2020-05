mais sobre

Joana Barrios partilha receita de rolo de carne; o músico e compositor Alberto Índio fala da luta da filha contra tumor maligno; Cristina Esteves fala da sua carreira no jornalismo; Josué e Andreia recordam o pai, Mário Lino Terreiro, antiga Glória do Boxe do Futebol Clube do Porto