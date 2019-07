mais sobre

Margarete Santos teve um linfoma e um cancro no colo do útero e Sofia Reino teve cancro da mama e cancro no pulmão. Conheça as duas histórias e a versão dos filhos ao descobrir a doença de ambas as mães. E ainda, Joaquim e Laurinda Martins recordam o filho Rui Pereira, desaparecido há mais de 20 anos.