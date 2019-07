mais sobre

O programa começa com a apresentadora a jogar alguns jogos de infância, com alguns convidados. Joana Barrios prepara um semifrio de Pêssego e Cristina Ferreira liga a Inês Castel-Branco e a Mariza. Descubra ainda que tipo de mulheres é que os homens preferem, numa conversa com Eduardo Madeira, Manuel Marques e Nuno Pereira!