Estas foram as histórias mais vistas d'O Programa da Cristina, em 2019!

Passado um ano de emissão do programa mais visto e mais falado da televisão portuguesa, mostramos-lhe os vídeos mais vistos d' O Programa da Cristina no site da SIC.

Carolina tem 25 anos e cancro no pulmão de estágio 4: "Estou consciente de que a minha vida tem um prazo".

A jovem que tinha descoberto há um mês que tinha um cancro grave no pulmão e no cérebro e comoveu o país numa entrevista emocionante com Cristina Ferreira faleceu, em dezembro de 2019.

Carolina tem 25 anos e cancro no pulmão de estágio 4: "Estou consciente de que a minha vida tem um prazo"

Filho de Patrícia caiu do telhado de um prédio, aos 13 anos: "Ao fim de três dias, iam desligar as máquinas"

Marco esteve em coma durante dois meses e os médicos acreditavam que se o jovem sobrevivesse, teria graves sequelas que o iam acompanhar para o resto da vida. Com a ajuda da família, Marco reverteu a situação. Ficou a promessa de vir a'O Programa da Cristina.

Filho de Patrícia caiu do telhado de um prédio, aos 13 anos: "Ao fim de três dias, iam desligar as máquinas"

Um beijo na mão deixou Miriam com paralisia

Aos oito meses, Miriam passou de um recém-nascido normal para um bebé vegetal. O vírus do Herpes alojou-se no cérebro da bebé e causou-lhe danos irreversíveis. Cristina confessa que esta foi uma das histórias mais impressionantes do programa.

Um beijo na mão deixou Miriam com paralisia

Manuel Luís Goucha envia presente especial a Cristina Ferreira: "Foi muito difícil ter de deixar o Goucha lá!"

Nove de setembro foi um dia especial na casa da Cristina. No dia do seu aniversário, a apresentadora foi surpreendida pelo homem com quem partilhou dezasseis anos de televisão. Cristina emocionou-se e abriu o coração.

Manuel Luís Goucha envia presente especial a Cristina Ferreira: "Foi muito difícil ter de deixar o Goucha lá!"

Diogo Amaral revela que consumiu drogas e esteve internado numa clínica de reabilitação: "Passei sete meses a mentir"

Em julho, o ator surpreendeu Cristina Ferreira e todo o país ao assumir, em direto, o vício das drogas. Diogo Amaral comentou a relação com a ex-namorada Jéssica Athayde e pediu desculpa à estação televisiva.

Diogo Amaral revela que consumiu drogas e esteve internado numa clínica de reabilitação: "Passei sete meses a mentir"

Carolina Patrocínio revela como contou às filhas que estava grávida "Foi uma história um bocadinho caricata"

No início de dezembro, a apresentadora revelou, através das redes sociais, que estava à espera do quarto filho e que desta vez, vai ser um rapaz. Em 2020, já vamos conhecer o rosto do bebé de Carolina Patrocínio.

Carolina Patrocínio revela como contou às filhas que estava grávida "Foi uma história um bocadinho caricata"

Herman José surpreende Cristina e Cláudio: "Há quem diga que a Cristina Ferreira do meu programa é melhor que a tua"

Em novembro, o humorista invadiu a garagem da casa da Cristina e ensinou a coreografia d' "A família da Lady Gaga" a Cláudio Ramos e à apresentadora.

Herman José surpreende Cristina e Cláudio: "Há quem diga que a Cristina Ferreira do meu programa é melhor que a tua"

Cristina surpreendeu Fernando, o vencedor do passatempo d' O Programa da Cristina

A maioria das vezes, o telespetador ganha o prémio do passatempo e só lhe conseguimos ouvir a voz, mas com o Sr. Fernando foi diferente. Cristina soube que o dinheiro que ganhou ia servir para pagar o funeral da mulher, e convidou-o a estar no programa. Uma conversa que comoveu toda a gente.

Cristina surpreendeu Fernando, o vencedor do passatempo d' O Programa da Cristina

Professora perde bebé após ser agredida pela mãe de um aluno e confessa: "Perdi o gosto pela minha profissão"

Este foi um dos casos que chocou o país e alertou para o perigo da violência nas escolas.

Professora perde bebé após ser agredida pela mãe de um aluno e confessa: "Perdi o gosto pela minha profissão"

Reinaldo esteve casado com a mulher 23 anos: "Durante o casamento tive relações com homens... Dizia que ia beber um copo"

Este homem assumiu a homossexualidade aos 53 anos e contou-nos o que foi mais difícil durante todo o processo.