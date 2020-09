Diogo escolhe o vestido da Daniela com a ajuda do primo e do melhor amigo: "Está dentro do nosso orçamento"

Vídeos Mais sobre O Noivo é que Sabe Diogo escolhe o vestido da Daniela com a ajuda do primo e do melhor amigo: "Está dentro do nosso orçamento" mais sobre Diogo tomou uma decisão e agora já não pode voltar atrás. Será que a Daniela vai gostar da escolha do noivo?