E se não se recuperar a tempo do casamento? E se a noiva não gostar do vestido? Estas são algumas das questões que estão a deixar o Diogo muito preocupado. Ricardo, com a ajuda da mãe, dá início aos primeiros arranjos para o casamento. Por fim, descobrimos que nem tudo correu tão bem no casamento do Octávio e da Susana.