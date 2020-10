Rui e Carla

“Sou a noiva, neste caso... serei que ele ainda não me pediu em casamento”: é assim que Carla se apresenta. Foi ela quem os inscreveu porque acha que não deve haver nada mais mágico que casar num programa de televisão. Carla sabe que animação não vai faltar, e teme muito pelo mau gosto. Afinal de contas, considera-se uma betinha de Cascais (apresenta-se como Carlota e não Carla) e ele é um rapaz da margem sul, com amigos que não têm nada a ver com ela. Na inscrição, Carla conta: “Somos o dia e a noite, eu sou a típica miúda de Cascais que fez tudo certinho e de acordo com aquilo que todos esperavam de mim, já o Rui, nasceu na margem sul e fez tudo menos aquilo que os pais e a família tinham idealizado para ele. Sou contra pirciegs e tatuagens, ele é todo tatuado, DETESTO penteados estilosos e ele todas as semanas faz um diferente e cada um pior que o outro. Visto-me de género formal casual ele no mais chunga que conseguir, se tiver oportunidade de levar uma bolsa na cintura então, fica para além de feliz. Eu adoro carros neutros e sobrios, ele adora carros coloridos, rebaixados e de preferência com umas jantes espalhafatosas. Eu adoro filmes de terror, ele só vê filmes de ação. Somos assim, totalmente diferentes nos gostos, mas estranhamente semelhantes no que realmente importa, no amor e carinho que conseguimos dar um ao outro, na lealdade e no compromisso. Claro que muitas vezes não é fácil conciliar tudo, mas o tempo ensinou-nos que o mais importante é o amor”.

Sonham casar, mas ainda não tinham atingido a maturidade financeira que implica a tal festa. Nunca sonharam com nada específico e Carla diz que Rui só disse uma vez que gostava de ter um porco no espeto, o que ela considera repugnante. A Carla é assistente social e o Rui é barbeiro. Estão agora à procura de casa para irem viver juntos. Conheceram-se de uma forma muito particular. Carla namorava e um dia descobre que o namorado tinha conversas ativas numa aplicação chamada Badoo. Decidiu investigar e criou uma conta para perceber como funcionava. Sem querer fez likes a mais de cem homens num dia, e até conquistou o estatuto de utilizadora premium ao fim de um dia. Foi assim que sem querer fez match com o Rui. Desgostosa com a sua vida, deu-lhe conversa; ele também estava desgostoso e a partir daí nunca mais parou! O Rui tinha sido abandonado pela ex, depois disso teve uma crise de epilepsia e por consequência um acidente que quase o matou. Ficou muito tempo imobilizado e engordou 40 quilos. Foram falando até que um dia “perto das comemorações de Natal e, já passados dois meses destes encontros de 'amigos', ele aparece com uma caixa de madeira feita por ele com 100 papéis com 100 razões que ele encontrou para me amar e para que fossemos mais do que amigos especiais”.

O NOIVO

Conta com o padrinho e os amigos do muay thai para viver esta aventura. Vive na vivenda dos pais com eles, com a irmã, o cunhado e a sobrinha pequena.

A NOIVA

Vive com os pais (padrasto e mãe) que acabaram de descobrir que a filha via casar... em dez dias. Não conseguem ainda acreditar em tal coisa, até porque a filha nem sequer tem para onde ir viver com o seu noivo. Acham que tudo isto é uma partida. No entanto, a filha tem tudo bem planeado, até porque fez chegar à produção de um book com tudo o que sonha e idealiza para o grande dia, para que possamos controlar o noivo... O que a Carla se esqueceu é que “o noivo é que sabe”!