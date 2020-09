Ricardo e Graciete

A Graciete tem dois filhos e dois netos (de 3 e 5 anos, filhos do filho mais velho, um rapaz com 23 anos. Tem também uma menina (Priscila) com 12 anos. Os filhos são de duas relações diferentes. A primeira relação que teve foi dentro dos costumes ciganos. Juntou-se com 17 anos com um cigano, mas a relação foi curta e correu mal – o companheiro deixou-a grávida. A segunda relação que teve foi com um madeirense, que faleceu de cancro de pulmão. Atualmente trabalha como peixeira no grupo SONAE (no Continente), onde o Ricardo também é repositor. Antes, trabalharam juntos no café do Ricardo, mas o ano passado decidiram vendê-lo. A Graciete é de lágrima fácil, e tem as emoções à flor da pele. Sente que pela primeira vez tem um homem bom ao seu lado. Diz que o Ricardo é muito carinhoso, brincalhão, e que é um bom homem. Um homem como nunca teve.

O Ricardo tem uma filha (Sara), com 12 anos, fruto do seu relacionamento anterior. O Ricardo é brincalhão e um homem de família. Adora preparar surpresas à Graciete: no dia do seu trigésimo oitavo aniversário ofereceu um ramo de flores (foi a primeira vez que a Graciete recebeu flores de alguém); no dia dos namorados decora o quarto com pétalas de rosa e corações. O Ricardo diz que a Graciete é carinhosa, mas que o que tem de bom tem de mau. Ao mesmo tempo que é muito carinhosa, também é agressiva. No início da relação era muito ciumenta, e não gostava que o Ricardo falasse com outras mulheres. Vivem juntos há quatro anos, mas o início a relação não foi fácil porque a Graciete é cigana, e os pais do Ricardo não aceitaram muito bem a ideia. Os pais da Graciete aceitaram bem o Ricardo. O Ricardo já a pediu em casamento, no dia em que fizeram 3 anos de namoro. Foram passar o fim de semana às Termas de São Pedro do Sul, e o Ricardo pediu a Graciete em casamento na piscina. A Graciete confia nos gostos do Ricardo e diz que gostava de se casar vestida de vermelho, o que não sabe é que para o Ricardo está fora de questão!