Pedro Guedes e Kelly Baron conheceram-se há 7 anos, num programa de televisão. Pedro lembra-se perfeitamente do momento em que viu a Kelly: “Ela tinha um colar com o seu nome escrito, achei-a simpática e muito bonita. Todos os dias conhecia mulheres bonitas, dada a minha profissão, por isso, para me chamarem à atenção, têm que ter conteúdo. A Kelly tem isso. Ela quer comer bem, viver bem, fazer desporto e ser saudável e isso é muito importante”.

Começaram a namorar ao fim de pouco mais de 1 mês do programa ter começado. Pedro relembra: “Comecei a sentir algo na barriga, as chamadas borboletas, e comecei a pensar: «queres ver que me estou a apaixonar?». Parecia que tinha 15 anos outra vez".

Pedro diz que a Kelly é uma inspiração para ele: “Tem um drive, um espírito, uma vontade de fazer bem as coisas... é verdadeira a fazer as coisas. É difícil encontrar pessoas assim”.

Segundo o Pedro, o pedido de casamento aconteceu há mais de 5 anos, no aeroporto, na sua primeira viagem ao Brasil.

Casar é um sonho dos dois, diz o modelo: “Temos este sonho há muito tempo, mas para trazermos a família da Kelly [para Portugal] é um orçamento de um casamento, então temos vindo a adiar. Não seríamos capazes de lhes dizer «se puderem, venham, caso contrário, paciência». Queremos muito trazê-los.”.

Kelly sempre idealizou casar e, neste momento, ainda nem acredita que vai mesmo acontecer. “O facto de unirmos a família pela primeira vez, parece que não é verdade. Não quero que os convidados falem mal da festa. Espero que fiquem todos agradados. Quero que os convidados comam bem”.

O casamento perfeito para o Pedro só é possível tendo todas as pessoas que os amam à sua volta, “o resto é paisagem”. A sua maior expectativa para o grande dia é que consiga ver todos à sua volta a sorrir.