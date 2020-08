Lourenço e Maria

O Lourenço e a Maria conheceram-se através de tios do Lourenço. Ela começou a frequentar eventos organizados por ele. Um dia a Maria “inventou” que se esqueceu de um cabo de telemóvel num dos eventos que ele organizou e pediu o número dele aos tios. Começaram a falar e, sem que ela esperasse, ele beijou-a. Começaram logo a namorar. Na época, ele estava a competir no mundial de jet ski e a Maria viajou com ele pelo mundo. Voltaram da viagem “grávidos” da Benedita – juram que ela foi feita em Ibiza. Estão juntos há seis anos e têm dois filhos (Benedita, 5 anos e Vicente 1 ano e pouco). Compraram uma casa móvel (casa pré-fabricada) e vivem há um ano numa propriedade da família que tem um lago privado - são quase oito hectares e criam patos, galinhas, cães e um pónei. Neste espaço em Santo Estevão, criaram um negócio de desportos náuticos que ainda não está aberto ao público (aguardam licença). A filha Benedita já anda de mota de cross, faz wakeboard, anda a cavalo, “toda a gente acha um piadão porque ela acha que é adulta”. As famílias dos dois vivem em Lisboa. Os dois irmãos mais novos do Lourenço vão casar este ano - um em Agosto o outro em Novembro.

Ficaram noivos em 2017, o Lourenço fez o pedido na Disneyland em Paris, no castelo das princesas, por sugestão da Benedita. Ela cobra muito o casamento, quer casar, diz que o pedido vai perder a validade. Parece que há sempre um outro projeto e o casamento fica para segundo plano.

Ela queria uma coisa tradicional, vestido de princesa, uma quinta. Mas acha difícil que o Lourenço faça algo assim porque ele é maluco. Ele quer fazer no lago onde vivem, quer que ela chegue de uma maneira diferente ao casamento e fazer algo que seja a cara deles.