João e Patrícia

Conheceram-se no centro comercial, onde trabalhavam os dois, frente a frente, cada um no seu posto de venda. Foram saindo até que um dia a Patrícia pede o João em namoro: ele estava sonolento, disse sim e virou-se para o outro lado... Mal começaram o relacionamento foram viver juntos, situação que aconteceu há pouco mais de um ano. São católicos e a bênção de Deus é importante. Foi a Patrícia que quis inscrever-se no programa, o seu sonho é casar. Ele aceitou. A Patrícia tem a certeza que tudo será em muito pouco tempo e não vai chegar para tudo, o João está tranquilo, “vai dar”! Ela já viu o programa todo, ele não, mas diz que vai correr bem. O João apesar de mais desligado destas coisas, é muito apaixonado pela Patrícia, diz que ela o faz rir muito, que é linda e simpática, mas quando está chateada fica muda e é capaz de estar um bom período de tempo sem lhe falar. A Patrícia diz que o João é a pessoa mais maravilhosa que conheceu navida, que é muito ativo, mas que é desorganizado, e isso irrita-a. Ele adora farra com os amigos, ela adora a tranquilidade do lar.

O João não sabe nada sobre casamentos. Não é romântico, nunca preparou uma surpresa à Patrícia, e só se mete nesta aventura porque a noiva quer. Nem sequer tinha pensado em casar. A Patrícia sonha com o casamento desde sempre, tradicional, na igreja, com vestido de princesa, alianças de ouro branco, maquilhadora, cabeleireira, charrete, cavalos, joias, até as músicas tem imaginadas. O João tem um grande desafio pela frente!