Paula e Luís

Luis Vale tem 23 anos e é Eletricista e empresário da restauração (em processo) e Paula Mano tem 21 anos, trabalha em uma loja online de plantas em Espinho.

Estão juntos há dois anos, vivem juntos faz uns 5 meses na casa da mãe do Luís. Conheceram-se num bar de praia chamado Oshua, em Esmoriz. A Paula estava a trabalhar e ele logo se encantou por ela. No início ela não demonstrou interesse, mas bastou convencê-la a sair sozinha com ele uma vez e tudo aconteceu. O que mais o chamou à atenção foi o facto da Paula o ignorar completamente. Diz que foi diferente do que estava acostumado