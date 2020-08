Fábio e Ana

O Fábio e a Ana Rita vivem juntos há muitos anos, mas isso não significa que concordem em tudo, antes pelo contrário, têm opiniões diferentes sobre todos os assuntos, principalmente o casamento.

São um casal que já se divertiu muito,mas que tem estado mais fechado desde que o filho nasceu e não tem sido fácil a adaptação ao novo ritmo apesar de andarem encantados com o Tomás. Têm ainda peixinhos e duas cadelitas.

O Fábio acha-se esperto, está farto de servir comida em casamentos e tem a certeza que não casará da forma tradicional porque nesses casamentos, o noivo nunca se diverte.

O Fábio quer um casamento em grande, um dia bem divertido, um arraial medieval num qualquer monte alentejano, em que se divirta muito com os amigos e haja um porco a assar no espeto. Sem porco, não há casamento.

Em 2015, ele resolveu pedi-la em casamento na esplanada do costume, enquanto bebiam café e comiam pastel de natal à beira do Sado… Fez o pedido com um anel de pechisbeque que encomendou na internet e que na verdade nunca serviu bem a Ana.

Aliás, chegou a servir, quando ela engravidou e ficou “gorda nos dedos” – diz ele, mas depois disso… desapareceu o anel para sempre. Quando a Ana deu entrada no hospital para dar à luz o Tomás, entregou os pertences, com a aliança, ao Fábio, tudo bem arrumado num saquinho que nunca mais foi visto. Ele conta que vinha tão eufórico que não faz ideia do que aconteceu ao saco ou onde é que ele se evaporou. Chegou a casa e festejoucom a garrafa de tinto que lá estava, e no dia seguinte, não encontrou o saco. Ainda hoje garante à Ana que o saquinho está lá por casa, só têm que procurar bem.

Ana adora o Fábio, mas acha que ele é despistado e mais depressa lhe confia a educação do filho do que os preparativos do casamento, tem a certeza que vai ficar tudo ao lado do que ela quer.