Diogo e Daniela

A Daniela e o Zé Diogo cancelaram o casamento por causa da pandemia: ela ficou de rastos e ele quer dar-lhe um dia de sonho. O pedido já está feito, foi em Londres, junto à tower bridge. Não vivem juntos para já, estão à espera do casamento como ato simbólico para se mudarem para a nova casa.

A Daniela é técnica de radiologia e o Zé Diogo é personal trainer. São muito bem dispostos e comunicativos.

A Daniela tem tudo imaginado na sua cabeça, mas não concordam com tudo no que toca a gosto. O noivo vai surpreende-la, diz, como uma sofisticação que ela não imagina. O Diogo quer muito surpreender a Daniela, mas ela diz que ele é muito preguiçoso. Diz até que ele não é romântico, porque isso dá muito trabalho. Adoram ir ao cinema. Ela coleciona todos os bilhetes de todos os filmes que viram juntos. Colou todos num caderno, com palavras e figurinhas românticas. Há também alguns bilhetes de jogos de futebol – ele é Benfica, ela é Porto. Gostam muito de viajar e de parques de diversão.