Ana e Tiago

O Tiago tem 25 anos é administrativo, e é de Famalicão. É um rapaz organizado, e gere bem o dinheiro. Mas no que toca ao planeamento e criatividade, confessa que sente mais dificuldades. É muito ligado à família, e passa quase todos os domingos em família.

A Ana Carolina tem 23 anos, é assistente administrativa e é de Lisboa, mas já troca ps V’s pelos B’s. A Ana foi para Inglaterra com a mãe apenas com 11 anos, onde viveu até aos 18/19 anos.

É organizada e gosta de planear. Quando não gosta de algo, ou alguém, não tem problemas em assumir.

Conheceram-se há cerca de 5 anos, num aldeamento no Algarve onde ambos passavam férias e o Tiago fez o pedido em casamento no Dubai, há um ano. Era a viagem de sonho dela e resolveu surpreendê-la com o anel enquanto ela estava a gravar com telemóvel o espetáculo de luzes no Burj Kalifa… ela demorou a perceber o que se passava e pensou que ele estava a brincar, por isso o Tiago teve que repetir o pedido no hotel.