Adérito e Bruna

Ela é cabeleireira e ele pai a tempo inteiro. Juntos são uma família de youtubers. Conheceram-se na escola, eram amigos. Passaram alguns anos sem ter contacto. Um dia reencontraram-se no cinema e voltaram a dar-se, mas ele estava casado. Um ano depois, voltaram a encontrar-se, os dois solteiros, e assim começaram a namorar. Estão juntos há 5 anos. Logo no início do relacionamento foram viver juntos. Hoje, moram os dois, a filha mais velha dela (Diana, 11 anos) e o filho deles (Kendrick). Ele também tem um filho (6 anos) da primeira relação que fica com eles a cada 15 dias.

Têm um canal no youtube com mais de 20 mil seguidores. Adoram fazer passeios todos juntos, com o cão da família. Ela tem usado o Instragram para ganhar dinheiro com algumas parcerias. Não tem contrato fixo com ninguém. O pedido de casamento já aconteceu, ele fez o pedido em Bordéus, onde mora a mãe dela. A Bruna sempre quis casar, com um casamento de princesa. Depois de conversar, pensaram em ter um casamento com referências de Hollywood – passadeira, estrelas com os nomes dos convidados, etc. A Bruna é, sem dúvida, o motor do casal e será um desafio o Adérito corresponder às expetativas!