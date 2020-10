Delfim e Soraia

Soraia é esteticista e sonha com um casamento clássico, Delfim é PSP e praticante de MMA. Ele diz que ela tem a "mania" que tem sempre razão e tem de ser tudo à maneira dela e ela teme porque já percebeu que ele não percebe o seu gosto. Para o casamento o Delfim quer trazer temas militares e na despedida de solteira da Soraia quer mandá-la com as amigas para um treino militar. Namoram há dez anos, conheceram-se na escola ainda. Vivem juntos há três anos.