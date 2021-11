Francisco (Kiko) Gomes

Empresário, playboy, determinado e acima de tudo um sobrevivente. Kiko nasceu em Lisboa e viveu a sua vida na capital. O pai tinha uma loja de roupa no bairro de Alvalade. Kiko sempre teve dinheiro no bolso e roupa de marca. Não estudou muito, mas conseguiu entrar numa universidade privada para fazer o curso de gestão, que não acabou. Foi nessa universidade que conheceu o primeiro sócio e com ele abriu o primeiro bar, no seu bairro.

Começou a ganhar algum dinheiro e achou que era boa ideia abrir um bar no Algarve. Escolheu Albufeira. As coisas foram evoluindo e Kiko acabou por viajar até Ibiza e aí fazer o seu quartel general. Mudou o nome de Chico para Kiko, para ter mais credibilidade, e o petit nom colou.

As suas festas, as suas mulheres e a sua loucura tornaram-no sinónimo da noite de Ibiza. Ganhou dinheiro, perdeu dinheiro e fez amigos, famosos, poderosos e tal como ele, sem grandes escrúpulos. Foi acumulando sócios e segredos.

Em Ibiza, conheceu Javier Flores, um empresário, com ligações ao poder local. Foi Javi quem lhe propôs a ideia de o ajudar a branquear 10 milhões de euros, através das suas discotecas. O capital vinha de um esquema de favorecimentos e de corrupção ativa. Quando as coisas apertaram com Javi e Kiko se viu na iminência de também ser detido, meteu os milhões numa mala de viagem e fugiu para Lisboa.

Vera contactou-o, querendo saber se ele estava interessado em comprar a maioria das quotas do Clube. Kiko viu no negócio uma boa maneira de continuar a lavar o, agora seu, dinheiro sujo.

Sempre teve mulheres bonitas, experientes e desejosas de ganhar dinheiro. Conheceu Michele em Ibiza e teve um caso curto com ela. Sempre achou que tem um jeito especial para despertar prazer no sexo oposto. Madalena é um desvio nas suas preferências. Acha-lhe graça pelos seus atributos físicos e porque é vidrada nele. Há muito tempo que nenhuma mulher olha para ele como Madalena: com uma paixão verdadeira.

Traços principais: determinado, sedutor, autoritário, mentiroso.