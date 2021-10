Teresa Matias

Jornalista freelancer. Faz muitas reportagens de investigação, em especial na área do crime. Obcecada com as histórias das mulheres do Clube cobriu grande parte das notícias sobre aquela casa noturna. Teve uma relação com João, colega de trabalho mais velho, mas casado. João não deixou a mulher e Teresa cansou-se. Passou a olhar para ele apenas como amigo e fonte junto das autoridades e da Procuradoria, a sua área de especialização.

Agora, ele é editor do jornal para o qual ela escreve, mas a relação de amizade mantém-se. O carinho e a atração física dele por ela estão latentes. Mas Teresa mostra-se indiferente. João está separado. E sempre que pode tenta recuperar o passado e reconquistá-la, mas Teresa não está interessada. Se ele voltar para a mulher, Teresa vai sentir-se mais à vontade para se envolver fisicamente, porque isso não implicará um compromisso.

Em todo o caso, o trabalho é muito absorvente o que tira a Teresa a vontade e o tempo para relações pessoais. Teresa é das que acredita que o jornalismo não morreu, nem foi substituído por uma espécie de novo star system, em que é mais importante o número de likes que um jornalista tem numa rede social que o trabalho que faz, realmente. Ela continua a acreditar que o jornalista nunca aparece, fica por trás da notícia, que a escreve e garante que é verdadeira, mas que não é ele o tema. Sente-se muitas vezes, por isso, um anacronismo.

Na noite da morte de Cátia, graças a um contacto na PSP – Carlinhos, amigo de infância – é a primeira a chegar ao local. Fica impressionada com a juventude de Cátia e com o facto de trabalhar no Clube. Após a morte de Cátia decide entrar no Clube, assumindo a pele de uma acompanhante de luxo. Quer descobrir o que se passa com as mulheres do Clube e porque é que tantas terminaram mortas. Mas vai descobrir muito mais que isso.

Traços principais: Inteligente, compenetrada, interessante, dinâmica, experiente, corajosa, madura, charmosa.