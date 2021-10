Rita Oliveira

Nash Does Work

Auxiliar num colégio privado. Casada com Ricardo, mãe de Filipe (5).

Sempre quis ser professora, mas teve de começar a trabalhar cedo e não conseguiu fazer o curso de educadora, nem tinha dinheiro para as propinas. Acabou por se tornar auxiliar num colégio privado. A vida junto daquelas crianças, que tinham tudo o que queriam, fez crescer nela desejos de consumo muito acima das suas possibilidades. Enquanto o marido era diretor geral numa empresa, as coias corriam bem. Tinham uma casa boa, que podiam pagar, compravam o que queriam, sem pensar, tinham dois carros. Ricardo foi dispensado recentemente devido a cortes orçamentais. Desde que ficaram sem um ordenado, as contas em atraso acumulam-se. Estão em risco de verem a casa ser penhorada pelo banco.

Rita conheceu Maria através da filha desta, de quem cuidou e de quem sempre gostou muito. Rita soube de todo o caso que envolveu Mariana no ano anterior e sabe que Maria é acompanhante de luxo. Quando Mariana falou disso na escola, Rita apoiou-a e ajudou-a a superar a estranheza dos colegas. Ficaram com uma boa relação.

A ameaça de perder a casa e de não conseguir dar a Filipe a vida que ela acha que ele merece levam-na a um ato desesperado. Pede a Maria que a apresente a Michele, para começar a trabalhar no Clube.

Em casa arranja a desculpa que começou a cuidar de uma idosa que precisa de companhia durante a noite, para terem mais uma fonte de rendimento. Na verdade, sai de casa com roupas do dia a dia e veste-se à pressa na casa de banho do clube, transformando-se numa acompanhante de luxo.

O primeiro embate é brutal. Rita não consegue gerir o assédio dos homens, o toque, os convites. Mas depois conhece Kiko e têm uma noite juntos. Kiko ajuda-a a encarar aquela atividade como algo que ela faz bem e que pode controlar e Rita acaba por se soltar e descobrir que até pode ser boa naquele negócio e ganhar muito dinheiro. E até tirar algum prazer. Ser desejada por homens com poder, muito ricos e capazes de pagar muito dinheiro para estar com ela, é um prazer proibido, que a liberta e lhe dá meios para continuar a ter a qualidade de vida que tinha, nos bons tempos. Rita sente que é a única coisa que de facto controla na sua vida. E o dinheiro resolve todos os problemas imediatos.

O problema é que ter uma vida dupla é complicado. E acima de tudo, arriscado. Ricardo está sempre em casa, não sai do computador, e embora pareça muitas vezes alienado, é só uma aparência. Ele anda atento e se descobrir a nova atividade de Rita...

Traços principais: sensual, dissimulada, frágil, decidida, mãe.