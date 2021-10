Ricardo Oliveira

Foi diretor geral numa empresa de transportes. Cortes orçamentais levaram a que fosse dispensado. Entrou em depressão.

Casou com Rita quando tinham ambos 24 anos. Foram namorados desde a Escola Secundária até Ricardo terminar o curso. Ricardo prosseguiu os estudos, fez um mestrado e chegou a um bom cargo de gestão. Mas Rita não o pode fazer. Ainda assim mantiveram-se juntos. Ricardo sempre olhou para Rita com algum paternalismo e com um instinto de proteção. Sempre trabalhou para dar à família o conforto e o nível de vida que achava que eles mereciam.

Realizou todos os sonhos de consumo de Rita. Comprou uma casa cara, roupa de marca, dois carros. Têm um filho de 5 anos.

Quando o dinheiro acabou e ficaram reduzidos ao ordenado de Rita, as coisas começaram a mudar. Ricardo deixou de se aproximar da mulher. A depressão fê-lo fechar-se no mundo das redes sociais, onde destila o seu ódio. Deixaram de ser um casal, o sexo e o carinho deram lugar às queixas e ao rancor. Para Rita o casamento já acabou. Para Ricardo, perder a mulher é mais uma humilhação e uma derrota pessoal.

Traços principais: rancor, passividade, orgulho, mesquinhez.