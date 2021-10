Nash Does Work

Acompanhante de luxo. Cresceu num bairro social e nunca teve grandes oportunidades na vida. Entrou na prostituição porque namorava com Fábio, um dealer, que achou que ela poda ganhar algum dinheiro e ir ara a cama com homens mais velhos. Rapidamente, o que deveria ser um negócio paralelo à droga, se tornou no principal negócio de Fábio. Ele transformou Renata numa prostituta de rua. Tornou-se num verdadeiro chulo.

Renata não teve muita educação, não domina o inglês mas consegue desenvencilhar-se e tem um forte espírito de sobrevivência. Mantém a forma e algum estilo, o que a faz sobressair junto das mulheres mais novas, como tendo mais experiência e estando disponível para satisfazer pedidos especiais dos clientes. Sabe o que fazer para satisfazer os clientes e não tem muitos limites, mas ainda assim, há momentos em que lhe custa fazer algumas coisas.

Maria levou-a para a Match numa altura em que a relação com Fábio estava muito deteriorada. A gratidão que tem com Maria leva-a a ser um pouco protetora e a anular-se pelo bem da Match. Nunca ganhou tanto dinheiro como agora e aprecia o luxo, a segurança e a possibilidade de escolher os clientes.

Traços principais: sobrevivência, resiliência, sensualidade, disponibilidade, imaginação.