João Tavares

Jornalista, formado em Direito. É jornalista e sempre trabalhou na área da Justiça e da Segurança Interna. Tem bons contactos com a Polícia Judiciária e a Procuradoria. Conheceu Teresa quando ela era uma jovem jornalista, numa das suas primeiras grandes reportagens. Envolveram-se, mas João era casado e não deixou a mulher. Teresa desinteressou-se. Não quis continuar a ser “a outra”. Mas ficaram amigos.

Hoje, João é editor do Grupo de Comunicação que é dono do Factor Político, o jornal de Teresa, e mantém uma relação de amizade e cumplicidade com ela. De vez em quando passa-lhe informações para reportagens. Mas prefere manter-se sempre no background dos artigos mais polémicos, para não perder o acesso às suas fontes.

Já foi editor de Teresa, quando ela trabalhava fixa no jornal. Agora que é publisher do factor e ela é freelancer compra-lhe as reportagens e encaminha-a para os editores do grupo.

O casamento de João terminou há dois anos. Desde então que tenta reconquistar Teresa e recuperar o que tiveram em tempos.

João não frequenta a Match, mas conhece alguns dos seus clientes e sabe que é uma casa muito exclusiva e cara. Também conhece bem António, colega da Faculdade de Direito.

Traços principais: ironia, sedução, paternalismo.