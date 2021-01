O CLUBE - Episódio 7

Bernardo aumenta a pressão sobre o Clube e suspeita do papel de Rogério no recente ataque. A PJ ouve Bastos e começa a perceber as suas ligações ao que se passa no Clube.

Viana consegue regressar ao Clube, mas Vera não o quer a trabalhar na casa.

Rute tem de se afastar de Lisboa.

Vera descobre um segredo do seu passado que a deixa muito perturbada.

O futuro de Andreia parece cada vez mais negro. Martina toma uma decisão que a pode afastar de Jéssica para sempre. Bernardo encontra uma pista que pode evitar o pior desenlace.