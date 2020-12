O CLUBE - Episódio 1

O Clube é a melhor casa noturna da capital. A que tem as melhores mulheres... E o melhor bife do lombo. A casa em que todos querem entrar. Viana, o porteiro é quem decide quem pode e não pode conhecer as delícias que o Clube tem para oferecer. É ele quem manda na porta, quem defende o Clube e quem dá a cara.

Neste primeiro episódio conhecemos também Vera, a filha de Vasco Leão, dono do Clube. Vera gere as operações da casa e tem a ideia de modernizar o Clube e trazê-los para uma nova era. Mas Vasco não está com muita vontade de fazer inovações e isso gera conflito entre ambos.

O Clube é conhecido pelas suas mulheres, bonitas, disponíveis, ardentes. Michele, brasileira, é uma das mais requisitadas pelos clientes. Maria, portuguesa, é a mais experiente e goza de um estatuto especial. Irina, russa, louca, rebelde e sempre a quebrar as regras é a que dá mais problemas. Estas são apenas três, das muitas mulheres bonitas que fazem do Clube a sua base. É um negócio onde todos ganham. Mas as coisas estão prestes a mudar...

A chegada de um grupo de amigas, mais novas e inexperientes, vai agitar as águas. E uma delas, Jéssica, não veio ter ao Clube por acaso. Ao mesmo tempo, Marco, jogador de futebol e um cliente de sempre, vai ver-se envolvido num caso de polícia que vai deixar marcas no Clube e nas pessoas que lá trabalham. E esta é também a noite em que chega Martina, russa, empresária, implacável.

A noite é cheia de surpresas e o perigo vem de onde menos se espera. Num momento, as coisas mudam. Para sempre.