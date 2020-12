Vera Leão - Dona

Sempre fui forte. Sempre soube o que queria da vida. Desde muito cedo. E tudo o que fiz, nos estudos e no resto foi para aqui chegar. Acho que nisso saio ao meu pai. O Vasco e eu sempre fomos os melhores amigos. Às vezes até acho que ele olha para mim como uma irmã mais nova, mais do que uma filha. A minha mãe é a minha melhor amiga e a única pessoa que me conhece de verdade. O problema é que nos vemos muito pouco. Porque eu trabalho à noite e de dia tenho de descansar. Felizmente sempre tivemos dinheiro e os meus pais deram-me uma boa educação, em colégios privados e em universidades de topo.

Não tenho namorado, nem quero ter. Os homens são fracos, manipuláveis e só pensam com o sexo. As mulheres são diferentes. Inteligentes, fortes, adaptáveis e ambiciosas. Não sou lésbica. Admiro-as. Quero que tenham o lugar que merecem ter. O que me dá prazer é o poder e o que vem com ele. Sei que o meu dia está a chegar. É uma questão de tempo.

SUBSCREVA AQUI