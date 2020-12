Vasco Leão - O dono

Desde que me conheço que estou ligado à restauração. O meu avô tinha um café, o meu pai tinha um restaurante que depois ficou para mim, por alturas de 1977. Nunca tive outra profissão. Fui abrindo mais restaurantes e cafés e acabei por fazer muito dinheiro, e perder muito também. Quando cheguei aos 40 achei que era uma boa ideia apostar numa coisa mais seleta. Abri um clube noturno. Só para clientes exclusivos. Produtos do melhor para a melhor clientela. Por essa altura já tinha conhecido a Adelaide, a mulher da minha vida. Quando a vi pela primeira vez, ela estava com o Rogério.

A Adelaide estava grávida e o Rogério não queria assumir a criança. Apaixonei-me logo por ela e casamos um mês depois. Quando a Vera nasceu decidimos que um dia, quando ela tivesse maturidade para compreender as coisas, lhe íamos contar tudo sobre o pai. Mas esse dia nunca chegou.

