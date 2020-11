Michele Faria – A mulher mais velha

Nasci em Belo Horizonte, no Estado brasileiro de Minas Gerais. A minha família era pobre e a minha infância foi terrível. Isso fez de mim uma pessoa um pouco cínica em relação à felicidade, eu sei, mas sempre lutadora. Sempre soube que era bonita e que interessava aos homens. Quando fiz 17 anos, conheci um português através da internet. Ele era bem mais velho que eu, vivia em Braga e me pagou o bilhete para Portugal. Era muito feio, mas tinha dinheiro. E eu vim. Com passaporte alterado para não dar bandeira que era menor. Claro que estive apenas uns dias com ele e o larguei logo. Dele só queria mesmo a passagem. O resto, me virei sozinha. Vim para Lisboa, sabendo que não seria com um trabalho normal que iria conseguir ficar na Europa. Entrei na noite através da dança. Sempre soube gingar, sempre fui boa na pista, e isso valeu ficar como dançarina numa discoteca na zona de Santos. Foi lá que o Vasco me viu pela primeira vez. Percebi pelo olhar dele que não estava tentando me seduzir, mas me estava avaliando.

Estou há 13 anos no Clube. Cresci e aprendi muito com Vasco. Tornei-me uma mulher moderna, sofisticada e europeia. Sou das mais velhas e das mais requisitadas.

Há um ano comecei a tirar o curso de advocacia. O meu sonho é poder ter o meu negócio, ir viver para Nova Iorque e me dedicar a consultoria de negócios. Sei que tenho facilidade em falar com as pessoas e em convencê-las a fazer o que acham impossível. Se o faço na cama, porque não no mundo dos negócios?