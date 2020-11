Maria Santos – A portuguesa

Sou a primeira mulher do Clube. A mais requisitada, a lenda. Para terem um pouco da minha atenção têm de pagar. Muito. Mas vai valer a pena. Estou aqui desde os 18. Estava na faculdade e falaram-me do Clube. Resolvi tentar a sorte. Percebi rapidamente como funcionavam as coisas. Roubei o lugar à Michelle e ela não gostou nada. Mas ao longo destes anos fomos ficando amigas. Protegemo-nos, trocamos clientes. O Vasco sempre gostou de nós. Já a Vera, é outra conversa. Ela quer meter aqui miúdas mais novas. Mas não tem grande sorte. Nunca duram muito tempo. O Clube é nosso. É a nossa vida. Não nos vão afastar sem darmos luta.

Tenho uma filha. Mas vive mais com os meus pais, que comigo. Mas não lhe falta nada. Anda num colégio privado e tem tudo do melhor. Não sabe o que eu faço, nem tem de saber. Acha que tenho uma empresa e que trabalho muito de noite. A minha vida é só minha. O pai? Foi um cliente. Tinha dinheiro. Ainda hoje me dá uma mesada. Não digo quem é. Não interessa. A minha filha vai ter um futuro que eu não tive. Por ela, faço o que tiver de fazer.