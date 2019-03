Pedro - 50 anos - Corroios

- Nome: Pedro

- Idade: 50 anos

- Localidade: Corroios

- Profissão: Técnico de Manutenção

PERFIL:

O Pedro vem à procura de uma segunda oportunidade no Carro do Amor. Depois de um primeiro encontro que até correu bastante bem, a distância acabou por lhes trocar as voltas.

Procura uma mulher divertida, que goste de fazer exercício e passear. Não pode ser enfadonha e querer ficar no sofá o tempo todo.

Está expectante por esta segunda viagem, mas nada nervoso.