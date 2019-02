Berta - 61 anos - Amadora

- Nome: Berta

- Idade: 61 anos

- Localidade: Amadora

- Profissão: Funcionária pública

- PERFIL:

A Berta tem 61 anos, vem da Amadora e é funcionária pública.

Foi casada 36 anos e depois do divórcio o ex-marido ainda ficou em sua casa durante 3 anos. Tem 2 filhos e já é avó.

Diz ser extrovertida e comunicativa. Não dispensa música e as suas caminhadas, para as quais procura companhia. Confia no Carro do Amor para conhecer um homem com caráter e que seja, acima de tudo, bom amigo.