Ricardo - 32 anos - Charneca de Caparica

- Nome: Ricardo

- Idade: 32 anos

- Localidade: Charneca de Caparica

- Profissão: Empresário

- PERFIL:

O Ricardo tem 32 anos, é empresário no ramo da lavagem automóvel e vem da Charneca de Caparica.

Diz ser um romântico assumido, que sabe tratar bem uma rapariga. É carinhoso, atencioso e dedicado. Já largou tudo por amor para ir atrás do amor, viver Barcelona.

Procura uma mulher humilde, trabalhadora e com atitude no Carro do Amor.