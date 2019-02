Joana - 19 anos - Carnaxide

- Nome: Joana

- Idade: 19

- Localidade: Carnaxide

- Profissão: Estudante

PERFIL:

A Joana é independente, decidida e extrovertida. Já teve cinco relacionamentos importantes até então.

Já trabalhou como comercial de vendas e fez trabalhos de babysitting. Está neste momento a estudar educação. Gostava de ser psicóloga infantil.

Pretende conhecer um rapaz com objetivos. Aceitou a boleia do Carro do Amor para encontrar essa pessoa, até porque está habituada a conduzir.