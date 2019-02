Senhorinha - 67 anos - Almada

- Nome: Senhorinha

- Idade: 67 anos

- Localidade: Almada

- Profissão: Reformada

- PERFIL:

A Senhorinha já teve 3 relacionamentos importantes e foi casada. A última relação que teve foi com uma pessoa 20 anos mais nova.

Foi secretária de administração de várias empresas. Atualmente, aprende a pintar a óleo na faculdade sénior. Adora dançar em danceterias.

Diz ser muito segura, espontânea e decidida. Quer encontrar um companheiro para a vida ativo, dinâmico e com objetivos no Carro do Amor.