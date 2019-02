Paulo - 38 anos - Seixal

- Nome: Paulo

- Idade: 38 anos

- Localidade: Seixal

- Profissão: Técnico de iluminação

- PERFIL:

O Paulo tem 38 anos e vem do Seixal. Está solteiro há ano e meio, mas confia agora no Carro do Amor para conhecer uma mulher que o complemente. Diz que costuma ser ele a terminar os relacionamentos.

Procura alguém com um sorriso bonito. Nunca teve filhos e esse nunca foi um objetivo de vida, também por não ter encontrado a pessoa certa.

Diz ser alegre, responsável e trabalhador. É muito importante que a sua companheira também queira viver a vida com verdade.