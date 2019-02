Manuel - 62 anos - S. João da Talha

- Nome: Manuel

- Idade: 62

- Localidade: S. João da Talha

- Profissão: Reformado

PERFIL:

O Manuel teve um relacionamento de 30 anos em que foi muito feliz, mas é viúvo há 14 anos. Teve um filho desta relação. Nunca mais teve relacionamentos importantes desde então.

Gosta de andar livre e tem uma paixão pela aviação. Já pilotou ultraleves e helicópteros em tempos. Sentia-se dono do mundo com essa conquista. Destaca, ainda, a sua paixão por motas. Tem o hábito de, no verão, fazer 7000 km de mota, sozinho.

Trabalhou no exército, como barman e comerciante de têxteis. Geriu uma empresa com a ex-mulher. Atualmente está reformado e dedicado a si próprio.