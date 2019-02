Isabel - 52 anos - Massamá

- Nome: Isabel

- Idade: 52

- Localidade: Massamá

- Profissão: Professora

PERFIL:

A Isabel é professora de Educação Física em Massamá. Nasceu em Mafra e cresceu em Cascais. Tem um filho, de quem cuida.

Teve um namorado 10 anos que conheceu aos 18. Depois, conheceu o pai do filho e casou-se. Não procura casar novamente mas não fecha portas à possibilidade.

Acredita que as pessoas se dão muito menos porque a vida está muito acelerada. É muito romântica, sensível, carinhosa. Gosta do contacto e do afeto presenciais. Como hobbies, faz fotografia, caminhadas, corridas e pratica ginásio.