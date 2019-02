Cristiana - 31 anos - Leiria

- Nome: Cristiana

- Idade: 31

- Localidade: Leiria

- Profissão: Assistente dentária

PERFIL:

A Cristiana aceitou o desafio lançado pela mãe e a irmã para se inscrever no programa. Dedicada à família e aos afetos, teve dois relacionamentos de relevo na vida.

Descobriu que a sua paixão é trabalhar em saúde dentária. Gosta muito do ambiente de consulta e do contacto com o público. Contudo, já trabalhou num infantário, numa loja de roupa, num centro hospitalar e numa fábrica, sendo uma mulher multifacetada.

Quer constituir família e ter filhos. Quer casar, sonha com esse momento.