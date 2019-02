Maria Pires - 60 anos - Sesimbra

- Nome: Maria Pires

- Idade: 60

- Localidade: Sesimbra

- Profissão: Gestora alojamento local

PERFIL:

A Maria é uma mulher simples, de bem com a vida, que nunca teve filhos biológicos mas que teve a oportunidade de educar três crianças órfãs como mãe.

Teve um relacionamento de 32 com um alemão, que já faleceu. Mostra-se orgulhosa do percurso e da história de amor vivida, recordando o companheiro com saudade.

Apesar de não querer casar novamente, quer encontrar um homem com quem possa escrever as próximas páginas da sua história de vida.

Formada em Relações Públicas Internacionais na Alemanha, gere atualmente um alojamento local da sua propriedade, em Sesimbra.