Graciano - 60 anos - Mafra

- Nome: Graciano

- Idade: 60

- Localidade: Mafra

- Profissão: Diretor comercial

PERFIL:

Graciano é um homem decidido. Quer entrar no Carro do Amor para conhecer uma mulher interessante e que possa partilhar consigo os bons momentos da vida.

É comerciante há 35 anos, atualmente comercial numa empresa de químicos. Foi casado 3 vezes e divorciado 3 vezes, mas só com 2 mulheres. Depois do segundo casamento, voltou a casar com a primeira mulher da sua vida.