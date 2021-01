Resumo: 125º Episódio - 7 de janeiro (quinta-feira) - Penúltimo Episódio

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Dolores e Joaquim apanham Toni algemado no restaurante. Ele diz que foi ele próprio que pediu para não fugir do casamento.

No Mercado, Rui aguarda o seu contacto quando quem se aproxima é Natália, tenta apelar ao sentimento para que ele diga onde está Nazaré e Alice. Rui começa a desconfiar que ela está a ganhar tempo e alguém vai aparecer para o prender. Duarte aparece, bate-lhe à medida que pergunta onde elas estão. Rui diz que nunca vai dizer. Prefere perder Nazaré a que ela fique com Duarte.

Nazaré acorda e percebe que as duas estão numa arca frigorífica de um camião, acorda Alice que logo sente o ambiente gelado. Começam ambas a gritar em desespero por ajuda.

Rui arrasta-se pelo chão tentando evitar Duarte. Natália não deixa que Duarte bata mais no irmão. Implora a Rui que diga onde estão Nazaré e Alice. Rui cede, diz a Duarte que o leva a elas.

Nazaré esmurra a porta. Alice está cheia de frio, já fala com dificuldade. Nazaré dá-lhe o seu casaco.

Toni está à espera de Ismael. Ele conta-lhe que viram Duarte a esmurrar um encapuzado no Mercado. Toni acha que era Rui. Pede que Ismael tire as algemas para se vestir, mas ele não encontra as chaves das algemas. Com a atrapalhação de se vestir algemado, o telemóvel e a camisa caem num balde com água. Toni fica furioso.

Glória está muito mal disposta. Vânia está insegura com o casamento, acha que se ele teve de se prender para casar, é porque não a ama. Glória diz que o filho a ama de verdade. Glória enjoada quer passar na farmácia.

Bernardo acaba de fazer o seu site de detetive privado, quer que Olívia trabalhe com ele. Ermelinda fica a saber do projeto dele.