Resumo: 124º Episódio - 6 de janeiro (quarta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Josué fica a saber que a galeria que os contratou é gerida por criminosos. Entra um utente novo no lar. Bernardo diz que vai deixar a PJ.

Olívia não está a perceber nada, Bernardo conta que o convidaram para fazer os testes para ser inspetor mas nunca ia conseguir, ele faz as coisas à sua maneira e não à deles, vai abrir uma empresa privada.

Duarte aguarda sentado de costas para a porta do restaurante. O mesmo criminoso que participou no incendio da Atlântida entra e assim que Duarte se vira, tenta fugir, mas é barrado por Toni.

Rui dá um cachorro quente a Alice, que revoltada atira o prato de comida ao chão. Acaba por dizer algumas verdades a Rui que, furioso, dá-lhe um choque elétrico. Nazaré diz que faz qualquer coisa para ele a deixar. Ele quer um beijo e Nazaré cede enojada.

Toni pede desculpa a Vânia por ter dito que era melhor adiar o casamento. Falou sem pensar e enquanto não sabiam onde estava Nazaré. Toni diz a Vânia que o casamento vai acontecer, tomou providências, chama Ismael e os dois saem, sem que Vânia perceba o que está a acontecer.

Toni e Ismael entram no restaurante, Toni manda-o prender junto a um sítio que dê para dormir e guardar as chaves das algemas, assim garante que não falta ao casamento, pede que amanhã lhe traga o fato e os sapatos para o casamento.

Cris e Nuno recebem Gil e Ana com champanhe. Ana está muito feliz por ter feito uma das ondas grandes da Nazaré. Aparece o surfista que Gil magoou que lhe diz que está bem e que já fez as pazes com o que lhe aconteceu. Gil pede desculpas por tudo, mas o surfista tranquiliza-o.