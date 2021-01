Resumo: 123º Episódio - 5 de janeiro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Toni diz que tem de salvar Nazaré e Alice, não consegue ficar parado. Vânia acaba por emocionar-se pela bondade dele.

Adolfo está amarrado à banca com Glória de um lado e Dolores a atirar-lhe baldes de água para a cara, à medida que o forçam a devolver o dinheiro. Bernardo manda-as soltarem-no e leva-o para a esquadra.

Rui fala ao telemóvel. Nazaré finge que dorme mas ouve a conversa dele a dizer que precisa do carro para poder fugir com elas.

Toni conta que já sabe quem anda a ajudar Rui, mas ele quer mais dinheiro para dizer onde está Nazaré. Duarte diz que paga mas só se ele der informações relevantes.

No mercado, Glória é surpreendida ao ver Ismael surgir do cimo das escadas vindo do restaurante, cantando em playback a versão que gravou com Toni e Vânia. Dolores acha muito romântico, diz à amiga que saltava-lhe já para o colo. Ismael declara-se. Glória sempre soube que o que ele fez foi não foi por mal.