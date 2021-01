Resumo: 122º Episódio - 4 de janeiro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Duarte não encontrou Nazaré em nenhum armazém. Toni já pagou para a procurarem. Matilde entra a chorar, diz o nome de Alice mas tem dificuldades em falar.

Nazaré anda em círculos dentro da jaula quando Rui entra no armazém dizendo que tem companhia. Nazaré vê que Rui vem com Alice, que olha para Nazaré chorosa. Nazaré grita perguntando a Rui o porquê. Rui diz que agora são uma família, estão os três juntos.

Nazaré está preocupada se Rui a magoou. Alice diz que não. Rui diz que ela veio a gritar o caminho todo mas agora vai portar-se bem, abre a porta da jaula a manda Alice entrar. Nazaré protege Alice colocando-se à frente dela. Rui diz vão ser uma família feliz, os quatro juntos. Nazaré diz que agora é que vai lutar para sair dali. Ele ameaça-a, se o fizer quem sofre é Alice.

Matilde, muito transtornada, conta o que aconteceu. Toni diz que Rui deve tê-la apanhado, vai ligar aos homens que contratou. Duarte está desesperado.

Érica vem a falar com Cris, diz que faltam coisas suas e de Yara em casa dela, foram assaltados...

Érica entra no quarto de Cris e vê as suas coisas. Cris ri-se, diz que arranjou esta maneira para a convidar para viverem juntos. Érica brinca com ele mas aceita. Diz que faz todo o sentido a família estar junta.

Ana e Gil assistem à prova. Ana está muito nervosa, acha que não vai passar mas acaba por conseguir. Ana fica eufórica, diz a Gil que o ama e sai para contar a Nuno.

Adolfo finge que medita. Glória e Dolores já sabem que ele lhes mentiu, querem o dinheiro delas de volta. Adolfo diz que agressividade emana más energias.

Toni está cheio de pressa quando Vânia começa a falar do casamento. Toni diz que tem de salvar Nazaré e Alice, não consegue ficar parado. Vânia acaba por emocionar-se pela bondade dele.