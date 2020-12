Resumo: 116º Episódio - 18 de dezembro (sexta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Rui entra no esconderijo onde tem Nazaré aprisoada, com sacos do supermercado. Nazaré finge que está presa com as mãos atrás das costas, pede para ir à casa de banho e no momento em que Rui abre a jaula, cauteloso, procura ao mesmo tempo o bastão elétrico com a mão em cima da bancada. Nazaré salta para cima dele e atinge-o com um choque. Os dois lutam, mas ela consegue prendê-lo. Nazaré procura as chaves do armazém que durante a luta caíram ao chão, Rui ri-se, diz que ela nunca vai sair dali. Nazaré agarra-o pelos colarinhos e pergunta pelas chaves desesperada. Rui entretanto alcançou a mala de socorros médicos e espeta repentinamente uma seringa em Nazaré, injetando-lhe um potente tranquilizante. Nazaré empurra-o e cambaleia para trás com os olhos esbugalhados.

Toni fala com um amigo da prisão para procurar por Nazaré, o dinheiro que ele pede é muito mas ele diz que arranja. Vânia também quer procurar Nazaré mas tem medo de ficar sem dinheiro para a festa de casamento.

Bernardo diz que vão procurar Nazaré devido ao historial de Rui. Duarte angustiado, sente que falhou como marido em não proteger Nazaré. Natália espera que Rui não lhe faça mal já que é apaixonado por ela, mas tem dúvidas.

Duarte sente-se impotente e quer fazer alguma coisa. Está a preparar-se para procurar Nazaré. Natália sente-se culpada, Duarte confirma a culpa dela. Pede que ele não vá a meio da noite procurá-la.

Rui alucina como se estivesse a viver em família com a Nazaré. Fala que podiam ter um cão, fala de como se a gravidez dela fosse dele, diz que gostaria de ter uma menina. Nazaré chora de impotência.

Gil está muito nervoso, não comeu nada. Ana diz que ele tem de comer. Gil confessa que não sabe se consegue ir às provas de surf, tem medo do que daí possa vir. Ana e Cris dão-lhe força para ir mas apoiam-no no que ele decidir.

Amélia pede desculpa a Nuno, sempre soube que ele não poderia ter salvado a irmã mas tinha de arranjar um culpado. Nuno espera mesmo que ela fique bem.

Amélia agradece a todos o que fizeram por ela, especialmente a Gil, diz a Ana que o estime. Nuno diz que parece ser uma despedida. Amélia confirma, está na altura de ir. Encoraja Gil para participar na prova.

Adolfo diz que foi roubado, entregou o dinheiro todo ao empreiteiro que fugiu. Querem fazer-lhe uma espera, Adolfo mente, diz que já foi à polícia.