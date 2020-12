Resumo: 115º Episódio - 17 de dezembro (quinta-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Toni está furioso com Adolfo por ter criado um perfil falso. Adolfo diz que ele também gozou com ele e com os seus sentimentos. Vânia avisa que vai com a irmã para Lisboa.

Sónia aparece, pede desculpa e agradece a Criz, Ana e Érica por a terem salvado. Dá um cheque a Ana que aceita, por todos os estragos causados.

Joaquim pergunta a Dolores pelo seu material de pintura, ela diz que deitou fora num acesso de raiva, mas arrependeu-se e foi buscá-lo no dia seguinte. Joaquim quer pintar Dolores. Érica fica feliz por vê-los juntos. Joaquim atende Duarte, que pergunta se sabe de Nazaré.

Nazaré esforça-se em tentar alcançar o bastão elétrico com o cinto. Muda de posição e tenta de novo. Depois de algumas tentativas, consegue fazer o bastão cair da bancada. Volta a tentar, desta vez tentando acertar-lhe com a fivela do cinto para o prender e arrastar. Aos poucos, consegue com que o bastão fique ao seu alcance. Esticando-se até ao limite das suas forças. Num último esforço de desespero, Nazaré consegue rodear o cabo do bastão e pegar-lhe.

Duarte, nervoso, procura por alguma pista de Nazaré, fica a saber a morada do restaurante onde ela ia ter a reunião. Natália fica preocupada se foi mesmo o filho, liga a Rui mas tem o telemóvel está desligado.

Toni está muito nervoso, veste-se à pressa e põe uma gravata. Não encontra o anel de noivado. Glória manda-o despachar-se. Toni está frenético, tem medo que as palavras não saiam. Glória dá-lhe um estalo para ele acordar e empurra-o para fora.

Sónia e Vânia estão prestes a partir num táxi, quando Toni aparece a correr. Toni atira-se para cima do táxi ficando agarrado ao vidro da frente, o taxista aciona os limpa para brisas e Toni leva com as escovas na cara, pede que Vânia saia para falar com ela. Sónia diz que ele é doido mas Vânia acaba por sair do táxi. Toni declara-se a Vânia, oferece-lhe o anel, sabe que é tarde mas tinha de dizer que a ama, pede-a em casamento de joelhos e lágrimas nos olhos. Toni afasta-se ainda emocionado. Sónia diz à irmã para ir atrás dele, que ele a ama e não pode perdê-lo. Vânia corre para ele com o ovo de Santiago. Os dois abraçam-se felizes.

Duarte comenta com Joaquim que foi ao restaurante e nunca contactaram a Geliré para fornecer peixe. Nazaré foi enganada. Natália diz que foi uma armadilha de Rui. Duarte não quer que Alice saiba do desaparecimento de Nazaré.

Toni recebe uma chamada de Duarte e fica a saber que Nazaré desapareceu. Glória também não a viu.