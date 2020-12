Resumo: 113º Episódio - 15 de dezembro (terça-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Natália fica em choque ao saber que Rui assaltou o Barbatanas. Acaba por confessar que ele a procurou, mostra as marcas que ele lhe deixou no pescoço e conta que lhe roubou as joias.

Nazaré estranha o local do encontro e liga ao suposto cliente. Rui aparece, tranca a porta e diz-lhe que é bem-vinda a casa. Nazaré fica em pânico.

Dolores chega ao local onde está Joaquim sentado em cima da bomba. A PJ pede para ela sair, mas Dolores diz que não sai. Joaquim está cheio de dores, já lhe custa estar quieto. Conseguem desativar a bomba.

Rui montou uma casa para ter um ar acolhedor. Nazaré está a acordar, está amarrada. Rui solta-a para que ela coma. Ela atira-lhe com a comida. Rui quer que ela coma à força.

Dolores pede ajuda a Duarte. Duarte fica a saber que Cortez raptou Dolores e Joaquim foi salvá-la. Bernardo diz que já o apanharam na fronteira. Duarte liga a Nazaré para contar, mas esta não atende.

João está irritado porque devia ter sido ele a ir à galeria. Josué mostra que comprou um cordão de ouro e encomendou um pónei para Alice. Já João quer comprar uma discoteca.

Toni está cansado dos exercícios de Ismael. Ismael não o quer a cantar com ele com aquela voz. Toni grita afinado, o que deixa Ismael admirado.

Sónia está envergonhada. Vânia diz que ela tem de ir para Lisboa tratar-se. Sónia aceita, está assustada desde o AVC.