Resumo: 112º Episódio - 14 de dezembro (segunda-feira)

*OS RESUMOS DOS EPISÓDIOS ESTÃO SUJEITOS A MUDANÇAS EM FUNÇÃO DA EDIÇÃO DA NOVELA

Vânia liga para hospital para saber de Sónia, está fora de perigo. Toni não quer que ela se culpe. Ismael elogia o tom de voz de Toni a falar. Vânia diz que tem de tomar medidas quando ela sair do hospital.

Gil fala de Sónia, Ana inscreveu-o num campeonato de surf. Gil diz que não devia ter feito, Ana continua a insistir e ele acaba por dizer que vai.

Gil vem ver como está Amélia, ela toma a medicação à sua frente e diz que pediu comida. Gil orgulhoso. Amélia diz que nunca vai esquecer o que ele está a fazer por ela.

Nuno prepara os pequenos-almoços. Júlia diz que vai deixar o hotel, está na hora. Nuno não esperava aquela conversa.

Joaquim fala com Nazaré ao telemóvel, tranquiliza-a. Joaquim entra no armazém e chama por Dolores, que está amarrada, sentada em cima de uma bomba de pressão. Cortez avisa para ela não se mexer. Joaquim diz que ela não tem nada a ver com o que se passa, pede para libertar Dolores. Diz que a PJ deve estar a chegar. Alguém bate em Joaquim e ele fica inanimado.

Nazaré atende a chamada de um potencial cliente, é Rui com um modificador de voz que marca um encontro para ela conhecer o restaurante. Nazaré acha estranho, mas aceita.

Joaquim consegue soltar-se mas magoa-se, rasteja até Dolores para trocar de lugar com ela. Dolores ama-o não quer deixá-lo sozinho, ele insiste, ela diz que vai pedir ajuda.